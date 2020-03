MpD realiza XIIª Convenção Nacional para discutir a Moção de Estratégia do partido dos próximos três anos

O Movimento para Democracia (MpD – poder) realiza esta sexta-feira, 06, e sábado, 07, na cidade da Praia, a XIIª Convenção Nacional, para discutir a Moção de Estratégia do partido para os próximos três anos.

Em conferência de imprensa, realizada esta quarta-feira na Cidade da Praia, para apresentação do evento, o presidente da comissão organizadora, Victor Coutinho, avançou que a Moção de Estratégia tem como o lema “Reforçar o compromisso com Cabo Verde”.

“Este é o desígnio do MpD , enquanto partido político, que é o de servir o país e reafirmar os compromissos”, justificou Victor Coutinho, informando que a convenção vai contar com a presença de 300 delegados, sendo 270 a nível nacional e 30 da diáspora.

“A convenção, que é um processo que vem desde a eleição do presidente do partido e dos delegados, vai reunir ainda os dirigentes cessantes da direcção nacional, do conselho jurisdicional e da comissão política nacional “, acrescentou.

Victor Coutinho lembrou ainda que durante esta convenção vão ser eleitos os órgãos directivos da Direcção Nacional, do Conselho Jurisdicional, da Comissão Política Nacional, do Secretário-geral e dos Vice-presidentes.

Para além disso, haver a discussão de moções sectoriais e preparar o partido para os próximos três anos, sendo o grande desafio, conforme Victor Coutinho, o início do novo ciclo eleitoral com as eleições autárquicas.

“O nosso desafio nas autárquicas é, pelo menos, manter e ganhar mais câmaras e agora temos essa possibilidade de definir e dar orientações como enfrentar o próximo ciclo eleitoral, para podermos ganhar verdadeiramente as próximas eleições e continuar a ser o maior partido autárquico”, apontou.

A sessão solene de abertura desta XII Convenção do MpD está agendada para esta sexta-feira, às 18h00, na Assembleia Nacional, na Cidade da Praia.