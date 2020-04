“Data será lembrada como momento em que Portugal se uniu em torno do seu destino comum” – PR

Presidente da República considerou hoje que a celebração do 25 de Abril ficará para a história e será lembrado como momento em que Portugal se uniu em torno do seu destino comum, da liberdade e da democracia.

Jorge Carlos Fonseca, na mensagem de felicitações ao seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, por ocasião da celebração dos 46 anos do aniversário do 25 de Abril, destacou a conjugação e coordenação de esforços do conjunto de órgãos de soberania do “país irmão”, respondendo às ansiedades das suas populações no combate ao covid-19.

“Estou certo, ficará para a história do vosso país. Será lembrado como o momento em que Portugal se uniu, mais uma vez, em torno do seu destino comum, e dos valores da liberdade e da democracia, traçados na Revolução dos Cravos. Herdados por nós todos, também, nesta comunidade unida e fraterna da língua portuguesa”, lê-se na nota.

Para Jorge Carlos Fonseca, o povo português tem sido “forte, determinado, coeso e solidário” no combate a esta pandemia, obrigando autoridades e dirigentes políticos a procurar soluções imediatas para a crise.

“Vários olhos estão sobre o país e vêm acompanhando a forma positiva como as autoridades vêm controlando a pandemia, que nos afecta a todos, pois que também seguimos, a par e passo, o desenrolar dos acontecimentos, com o coração dorido”, considerou.

Acrescentou que é “doloroso” seguir, todos os dias, os valores das estatísticas, ver o número de falecidos por esta pandemia, sabendo que cada português ou portuguesa que parte, ajudou a construir o país.

“A vossa liberdade é a nossa liberdade, a vossa democracia é a nossa democracia. Para além da história comum de vários séculos e relacionamento fraternal, as nossas democracias seguem em paralelo, procurando aprofundar-se e serem capazes de dar as melhores respostas para os anseios dos nossos povos e contribuir para a realização do seu futuro e desenvolvimento harmonioso”, concluiu Jorge Carlos Fonseca.