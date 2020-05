​PJ apreende cannabis e detém indivíduos na Boa Vista e na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, sábado, na Boa Vista, 70 gramas de cannabis e deteve um indivíduo do sexo masculino, de 36 anos, de nacionalidade Bissau Guineese, anunciou hoje a PJ.

Em nota de imprensa, a força policial refere que a detenção foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), em cumprimento de um mandado de busca. O detido foi presente hoje ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.

Na cidade da Praia, a Polícia Judiciária anuncia a detenção, em flagrante delito, de um homem de 25 anos, “por estar a agredir fisicamente uma mulher de 39 anos, na via pública”. De acordo com um comunicado da autoridade, a operação foi desencadeada através de actividades desenvolvidas no âmbito da prevenção criminal, nos bairros da capital.

O indivíduo foi presente hoje às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.