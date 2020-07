​Óscar Santos apresenta novas visões da sua candidatura dedicado aos jovens praienses

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, apresentou hoje novas visões da sua candidatura dedicado aos jovens praienses onde a economia, a habitação, saúde pública e mobilidade são destaque para os próximos anos.

Óscar Santos fez esta exposição numa conversa que manteve com jovens da Juventude para a Democracia (JpD), de vários bairros da capital, com o objectivo de encontrar novas respostas para esta classe, particularmente, com os problemas surgidos com a pandemia da Covid-19.

“Esta conversa surge num momento crucial, em que está em curso a elaboração da nova plataforma eleitoral, pelo que vamos expor o que pensamos fazer, nos próximos quatro anos, em que existem várias questões de fundo para atender”, disse.

Na conversa, o edil praiense apontou a saúde pública, a habitação, o emprego, a mobilidade e a economia como questões de fundo, sobretudo neste momento com os problemas surgidos com a pandemia, em que os jovens têm um contributo a dar para a redução dos riscos de contaminação.

No que se refere à habitação avançou que a Câmara Municipal da Praia está a trabalhar numa proposta muito específica, assim como na questão do financiamento e acesso ao microfinanciamento fora do quadro normal bancário.

A par disso, indicou também que a autarquia vai apresentar alguns projectos de licenciamento, com um quadro claro de comportamento das pessoas face aos projectos.

“O fundamental na economia de mercado é a existência de empresas de investimentos, pois estão na forja vários projectos para a cidade da Praia, que ultrapassam o montante de cem milhões de dólares, nos próximos cinco anos”, acrescentou.

Quanto à área do desporto, Óscar Santos avançou que a câmara da Praia é um dos municípios que mais investimentos fez, neste domínio, e em quase todas as áreas.

Neste sector indicou ainda a existência de um projecto a ser executado em “Boca Bala”, assim como a introdução do modelo “cobertura” a ser aplicado em “Djon pitata” e nos outros pólos desportivos, visando com isso permitir que as pessoas possam jogar andebol, futebol, basquetebol e outros.

O presidente da JpD, Euclides Silva, ao usar da palavra elogiou o trabalho que a Câmara Municipal da Praia tem vindo a realizar, apesar dos desafios existentes, pelo que considerou que aos jovens devem ser concedidos “vez e voz” para poderem dar o seu contributo para o desenvolvimento da Cidade da Praia.

Avançou, por outro lado, que encontros do género têm estado a acontecer um pouco por todo o país, pois a intenção da JpD é ter uma participação juvenil activa para o diálogo e troca de ideias com os que lideram.

“Na JpD estamos a trabalhar para que, em cada concelho do país, nos órgãos autárquicos, especialmente na Assembleia Municipal, haja um jovem que venha a ser a voz da juventude no município onde reside”, garantiu.

Euclides Silva exorta o presidente da Câmara Municipal da Praia a continuar a apostar na melhoria da qualidade da cidade promovendo projectos para o ambiente e o saneamento, a requalificação e o turismo urbano, sectores que na sua opinião, podem vir a ser responsáveis pelo aumento do emprego virado para os jovens.

A habitação, por ser um problema que afecta, particularmente, a juventude, mereceu destaque por parte dos membros da JpD que aplaudiram a retoma da bonificação dos juros para compra de casa, o alargamento da idade dos beneficiários de 30 para 35 anos.

A atribuição de lotes para construção, foi também apontado por Euclides Silva como algo de se saudar.

Os jovens que participaram no diálogo aberto manifestaram-se satisfeitos com o debate pois, sublinharam, só assim se poderá contribuir para uma juventude de “excelência”, empenhada e com foco no futuro de Cabo Verde e da Praia, particularmente.