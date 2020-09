UCID crítica “incúria” do MP na gestão do processo do Fundo do Ambiente

​A UCID aponta a alegada incúria do Ministério Público na gestão do processo do Fundo do Ambiente. Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, pelo vice-presidente do partido, João Santos Luís, numa reacção à decisão da Procuradoria Geral da República (PGR) que, através do Departamento Central de Acção Penal, mandou arquivar o processo-crime relativo ao Fundo.

Para o responsável partidário, neste caso, o interesse público ficou prejudicado. “Se, por um lado, o Ministério Público andou bem ao deduzir a acusação de alguns arguidos, por outro, andou mal ao deixar prescrever alguns crimes. Não se entende este desleixo por parte de quem deveria zelar pelo cumprimento da legalidade e a realização da justiça. Neste caso, o interesse público ficou prejudicado, por incúria do Ministério Público”, afirma. Recorde-se que, além do despacho de arquivamento, foi igualmente proferido um despacho de acusação contra dois dos arguidos, “por haver fortes indícios de prática de ilícitos criminais”. São visados o antigo director-geral do Ambiente e de uma trabalhadora do ministério da tutela, “por estarem fortemente indiciados da prática de ilícitos criminais”. Perante este desenvolvimento, a UCID aponta o dedo ao MpD e ao PAICV. “Gostaríamos de ver o MpD e o PAICV a se pronunciarem sobre as irregularidades da coisa pública, independentemente de quem esteja envolvido. Infelizmente os dois partidos tomam posições conforme a cor partidária dos envolvidos, sublinha. A abertura de instrução por indícios de crimes de abuso de poder e corrupção na gestão do Fundo do Ambiente, entre 2012 e 2014, foi feita na sequência de uma denúncia pública por parte do presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Manuel de Pina. Entre os visados estava o ex-ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território (MAHOT), Antero Veiga, além de Moisés Borges, então diretor-geral do Ambiente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.