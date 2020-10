Governo quer criar agência de lobying

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades anunciou hoje a intenção do governo em criar uma agência denominada Cabo Verde Nação Global, para fazer lobbying internacional a favor do país e captar recursos da diáspora para “investimentos sustentáveis”.

Segundo Luís Filipe Tavares, que falava por videoconferência com representantes de várias comunidades cabo-verdianas no exterior, para assinalar o Dia da Cultura e das Comunidades comemorado este domingo, a “Cabo Verde Nação Global” terá a sua sede nos Estados Unidos de América, onde reside a maior comunidade cabo-verdiana no exterior.

Em declarações à Inforpress, o responsável pela diplomacia cabo-verdiana garantiu que com a referida agência se pretende também “aproximar ainda mais” os cabo-verdianos da sua terra de origem.

Participaram desta videoconferência representantes das comunidades do Senegal, Portugal, Suíça, Brasil, Estados Unidos, Países Baixos e Macau, que dissertaram sobre temas como: “História e testemunhos da Diáspora cabo-verdiana”, “A identidade cultural cabo-verdiana” e a “A importância do tema saudade na história da emigração espalhada pelo mundo.