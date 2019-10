Cabo Verde precisa de dez milhões de euros para fazer face a mais um mau ano agrícola

​O ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares, disse hoje que Cabo Verde precisa de mobilizar dez milhões de euros para fazer face ao mau ano agrícola.

O chefe da diplomacia cabo-verdiana falava em declarações à imprensa quando questionado sobre os preparativos do Governo para fazer face ao mau ano agrícola.

“O Governo trabalha na prevenção, por isso já temos discutido um plano de mitigação da seca e para fazer face ao mau ano agrícola, pelo que o valor que foi calculado ronda os dez milhões de euros”, realçou.

O governante adiantou que o Governo já está à procura da verba necessária junto dos parceiros internacionais.

Em 2017/2018 o Governo de Cabo Verde aprovou um plano de emergência no valor de 880 mil contos para mitigar os efeitos da seca e do mau ano agrícola registado no arquipélago.

Em Cabo Verde a agricultura representa 22% de emprego da população activa.