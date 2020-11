Démis Lobo Almeida é candidato à Presidência da CPR do PAICV no Sal

O militante do PAICV, Démis Lobo Almeida, é candidato à presidência da Comissão Política Regional (CPR) do Sal do partido.

“Sou candidato porque é inegável que o PAICV no Sal precisa de novo fôlego, nova dinâmica, maior organização, e de efectivo e regular funcionamento dos seus órgãos Regionais, Sectoriais e de Base, mas, também, dos órgãos da JPAI- Concelhia do Sal e das estruturas concelhias da Federação das Mulheres do PAICV”, escreveu Démis Lobo Almeida numa nota enviada hoje à redacção.

Segundo escreveu, o PAICV vai criar as condições para ganhar as eleições legislativas de 2021, contribuir para uma maioria absoluta no Parlamento nacional e, consequentemente, para que o PAICV possa formar Governo.

Imediatamente a seguir, prosseguiu, o PAICV- Região do Sal estará empenhado em fazer do cidadão que o Partido apoiar nas eleições presidenciais de 2021 o Presidente da República de Cabo Verde e depois ao resgate do Município do Sal, nas eleições autárquicas de 2024.

Démis Lobo Almeida promete ainda uma especial atenção à formação política e ideológica no seio do PAICV, na perspectiva de fazer do partido uma escola de cidadania.

Para tal, vamos reerguer a Universidade do Partido no Sal, nomear o seu Reitor e assegurar que haverá um programa de formação contínua dos nossos militantes”, assegurou.

Recorde-se que a eleição dos órgãos regionais do PAICV no Sal terá lugar no dia 29 de Novembro e as candidaturas devem ser apresentadas à Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização (CRJF) até o dia 14.

As eleições referem-se à Comissão Política Regional (CPR), Presidente da CPR, Secretariado Regional e a Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização.