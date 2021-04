Presidente do MpD viaja para o Sal para retomar a campanha este sábado

​A candidatura de Ulisses Correia e Silva a primeiro-ministro nas legislativas de 18 de Abril cancelou todas as actividades para hoje, à semelhança de quinta-feira Santa, respeitando o caracter religioso da efeméride.

Entretanto, com o objetivo de retomar as actividades da campanha eleitoral a partir de sábado, Ulisses Correia e Silva desloca-se hoje à tarde à ilha do Sal.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).