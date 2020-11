Cabo Verde vai debater desafios e constrangimentos da sua integração na CEDEAO enquanto país insular

O ministro da Integração Regional vai estar no Senegal e Nigéria no final do mês para debater os desafios e constrangimentos da integração de Cabo Verde na CEDEAO e solicitar o atendimento das suas especificidades enquanto país insular.

De acordo com uma nota governamental, na capital nigeriana, Abuja, o ministro Rui Figueiredo Soares vai encontrar-se com o presidente da Comissão, Jean-Claude Kassi Brou e com oito dos 13 comissários da Comunidade Económicas dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), incluindo o comissário cabo-verdiano para os recursos humanos, Jeremias Dias Furtado.

Ainda em Abuja, o governante encontra-se na sexta-feira, 27, com o ministro dos Negócios Estrangeiros nigeriano, Geoffrey Onyema e os embaixadores dos estados membros residentes.

Já em Dakar, Rui Figueiredo Soares tem audiência agendada para 30 deste mês com o presidente do Senegal, Macky Sall, e com o ministro de Negócios Estrangeiros Sidiki Kaba, tendo ainda na calendarização abordagem sobre assuntos bilaterais e temas relacionados com a comunidade.

A anteceder estas deslocações, Rui Figueiredo Soares vai encontrar-se esta segunda-feira com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, uma vez que vai ser o portador de uma mensagem do Chefe de Estado cabo-verdiano ao seu homólogo senegalês.