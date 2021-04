Ulisses Correia e Silva inicia campanha eleitoral em Santo Antão e São Vicente

O candidato do Movimento para a Democracia (MpD-poder) a primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, escolheu as ilhas de Santo Antão e São Vicente para o arranque da campanha eleitoral para as legislativas de 18 de Abril.

À Inforpress, Ulisses Correia e Silva, cuja candidatura vai decorrer sob o lema “Cabo Verde no caminho seguro”, justificou que inicia a campanha por Santo Antão porque é uma ilha “importante” de Cabo Verde.

“E teremos muito gosto de fazê-la aqui em Santo Antão. Segundo, é porque já temos uma agenda, uma programação que coloca São Vicente e Santo Antão nesses dias de actividades e coincide com a abertura da campanha”, acrescentou o candidato do MpD para o círculo eleitoral de Santiago Sul e à sua própria sucessão no cargo de primeiro-ministro.

Entretanto, nesses dois primeiros dias de campanha, que coincidem com a quinta-feira Santa (01 de Abril) e sexta-feira da Paixão (02 de Abril), a comissão nacional de coordenação das legislativas do MpD decidiu cancelar determinadas actividades”, que interferem com o tríduo Pascoal.

Sendo assim, indicou, ficam suspensas as arruadas, passeatas, comícios, propaganda sonora ou quaisquer actividades nas comunidades que possam causar ajuntamento de pessoas e produção de barulho, incompatíveis com o período de meditação e com as actividades religiosas tradicionalmente realizadas nessas datas.

Nascido na cidade da Praia a 4 de Julho de 1962, José Ulisses Correia e Silva, casado e pai de dois filhos, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa em 1988.

O candidato do MpD, que nos últimos cinco anos governou o País (Março de 2016 a Abril de 2021), foi em dois mandatos executivos presidente da Câmara Municipal da Praia (2008/2012 a 2012/2016).

Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.