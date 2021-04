Legislativas 2021: MpD quer vitórias no Sal e no Maio

A caravana de Ulisses Correia e Silva para as eleições de 18 de Abril esteve esta sexta-feira nos bairros periféricos da cidade da Praia e no período da tarde rumou para a ilha do Maio.

No Maio, o MpD quer conquistar os dois deputados à Assembleia Nacional. “Aqui no Maio não queremos empatar. Temos que ganhar os dois deputados e para isso precisamos ter todo o apoio dos maienses, porque já viram qual é que foi o resultado da nossa governação, resultado da parceria com a câmara municipal”, disse Ulisses Correia e Silva.

O Maio, para Ulisses Correia e Silva, tem um “grande futuro” pela frente, será uma ilha geradora de emprego, promotora de empreendedorismo juvenil, com forte apoio na formação profissional, e que a nível da agricultura produzirá muito mais do que aquilo que produz com os projectos no sector da água.

Na Brava, a cabeça-de-lista do Movimento para Democracia garantiu que vai ser construído um cais de pesca na localidade de Furna, zona piscatória situada a sete quilômetros de Nova Sintra.

Em declarações aos jornalistas, Fernanda Burgo, adiantou que a infra-estrutura portuária vai ser construída depois da requalificação da orla marítima.

No Sal,o MpD fez, este sábado, um “balanço positivo” da primeira semana da campanha eleitoral, mas diz que não é suficiente para delinear já uma vitória no dia de 18. Segundo a cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral do Sal, Janine Lélis, o MpD tem tido uma boa aceitação por parte das pessoas, que “proclamam sempre” que estão com o partido.

Lélis explicou que cada visita diária é “uma luta constante”, uma vez que o desejo é que todo o apoio recebido “seja traduzido em votos”.

“Sim, a pandemia é um problema, mas a cidadania é importante, e a opção das suas vidas para os próximos cinco anos também é importante. Então, a mensagem que passamos é que juntos, com a vacina e a prevenção vamos vencer a pandemia”, disse a cabeça-de-lista, que apelou às pessoas a não ficarem em casa no dia 18.

Em Santo Antão, a candidatura do Movimento para a Democracia avançou, esta sexta-feira, que, em caso de vitória eleitoral, o partido vai implementar um perímetro agrícola em Aguada de Janela (Paúl), com distribuição de parcelas aos agricultores.

A informação partiu do candidato a deputado Adilson Fernandes, durante um “mini comício” em Janela, onde adiantou que se trata de um projecto já com financiamento garantido no quadro do programa de promoção das actividades socioeconómicas rurais (Poser).

As famílias, além de parcelas agrícolas, vão beneficiar de um furo que será equipado com painéis solares, explicou Adilson Fernandes, que disse acreditar que em Aguada de Janela vai nascer “dentro de pouco tempo um grande perímetro agrícola” para “criar rendimentos às pessoas mais vulneráveis”.

Ainda no Paul, este candidato, que é também coordenador local do MpD, disse que estão previstos outros investimentos para este concelho, designadamente a recuperação do arrastadouro de botes em Janela, a construção da estrada de acesso à Ribeira de Penedo e a requalificação urbana da Pontinha de Janela.

O também coordenador do MpD no Paul lembrou que, nos últimos anos, o Governo investiu em Santo Antão seis milhões de contos nos domínios da educação, saúde, agricultura, habitação, requalificação urbana e ambiental e, ainda, no desencravamento das localidades.

A candidatura do MpD para o círculo eleitoral de Santiago Sul, liderada por Ulisses Correia e Silva, escolheu este sábado para reuniões internas e preparação do debate com os líderes dos três partidos com representação parlamentar.

No debate, a ser transmitido e emitido na televisão e rádio nacionais, na noite deste domingo, o presidente do Movimento para a Democracia (MpD) terá como opositores Janira Hopffer Almada, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e António Monteiro, da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).