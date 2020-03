Candidatos do MpD às autárquicas de 2020 conhecidos em Abril

Os candidatos do Movimento para a Democracia (MpD, poder) para as eleições autárquicas de 2020, ainda sem data marcada, devem ser conhecidos no início de Abril, altura em que será a realizada a convenção autárquica do partido.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, durante a sessão de trabalho que serviu para apresentação moção estratégia de orientação política, no âmbito da XII convenção do partido, cuja abertura esta prevista para final de tarde.

Ulisses Correia e Silva indicou que o partido está preparado para as eleições previstas para segundo semestre deste ano, lembrando que desde ano passado foi aprovado o regulamento para a escolha dos candidatos às eleições autárquicos.

“Regras claras foram definidas e quando assim é há menos propensão para conflitualidade, e para criar dificuldades nos processos de escolha. Convenção autárquica terá lugar no início de Abril e nessa convenção autárquica todos os candidatos à presidente das camaras municipais vão ser apresentados”, disse.

MpD lidera, actualmente, 18 das 22 câmaras municipais do país.

O presidente do MpD anunciou igualmente que o partido vai operacionalizar o observatório do poder local, de instrumento importante de relação e articulação do partido com os autarcas.

“Nos criamos esta figura nos estatutos e nunca a operacionalizamos. É um instrumento importante de relação e articulação do partido com os nossos autarcas e temos já a pessoa indicada para assumir a direcção e ainda que será constituída uma equipa intervir nessa área de articulação com os autarcas do MpD.

A XII convenção do MpD, cuja abertura oficial está marcada para às 18:00 de hoje, deverá culminar a reunião da Direcção Nacional para votação do Presidente da Comissão Política Nacional e do secretário-geral sobre a proposta do presidente.

Para já Ulisses Correia e Silva anunciou que o cargo de secretário-geral, até agora ocupado pelo deputado Miguel Monteiro, vai ser assumido por uma mulher que passará a ser coadjuvada por seis secretários-adjuntos.