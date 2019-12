​Governo garante investimento social superior a 24 milhões de contos em 2020

O Governo garante que está a cumprir no que diz respeito à inclusão social, através de investimentos e implementação de programas orientados para as famílias e para os segmentos mais vulneráveis da sociedade. Posição reafirmada hoje, no Parlamento, pelo Primeiro-Ministro, no arranque do debate sobre “Família e inclusão social”.

Ulisses Correia e Silva realça os investimentos na educação como “o instrumento mais potente para interromper o ciclo vicioso da pobreza”.

“Estamos a intervir e a investir, criando condições para que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso à escola, permaneçam na escola e tenham sucesso na escola. Estamos a cumprir implementando e investindo em programas de inclusão social, como o rendimento social de inclusão e de inclusão produtiva, a garantia do acesso à educação, aos cuidados e à saúde, a igualdade, equidade de género e empoderamento da mulher, o sistema de prestação e benefícios sociais para pessoas com deficiência, a integração social e económica de imigrantes”, aponta.

O chefe do Governo diz que são políticas que vão ser reforçadas, com um aumento do investimento no pilar social para 24,5 milhões de contos para 2020, conforme consta do Orçamento do Estado já aprovado na casa parlamentar. Ulisses Correia e Silva aponta a dinamização da economia e o desenvolvimento sustentável a nível nacional como alguns dos maiores desafios do país.

“É para atingir esse objectivo que estamos a investir fortemente em programas de formação profissional e empreendedorismo dirigidos a jovens de todos os concelhos do país, no reforço da descentralização, na requalificação urbana e ambiental, no desencravamento de localidades agrícolas, na diversificação de fontes de mobilização de água para agricultura, na transição energética, na unificação do mercado nacional através dos transportes marítimos, na atracção de investimentos nacionais e estrangeiros para dinamizar as economias das ilhas”, enumera.

O primeiro-ministro refere que a boa governança dos programas sociais está a ser conseguida através da introdução de políticas públicas que convergem para a redução da pobreza. Por isso faz um balanço positivo de todas as políticas de inclusão social no país.

“Estamos no caminho certo. A confiança das famílias está em alta, o rendimento das famílias está a aumentar, os cuidados destinados a crianças, idosos e pessoas com deficiência estão a aumentar a igualdade e equidade de género ganharam uma nova centralidade nas políticas públicas”, diz.

Ulisses Correia e Silva entende que os indicadores vão na direcção da ambição do executivo em duplicar, numa década, o rendimento disponível das famílias. O debate com o chefe do Governo marcou hoje o arranque da segunda sessão parlamentar deste mês de Dezembro.