Legislativas’2021: Ulisses Correia e Silva quer maioria absoluta para governar com estabilidade

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, disse este domingo, na cidade da Praia, que quer ganhar as eleições legislativas de 18 de Abril com maioria absoluta.

Ulisses Correia e Silva exortou os cabo-verdianos a votarem no MpD, como a melhor escolha para continuar a criar economia e recolocar o país no caminho certo.

O repto foi lançado através da imprensa, por ocasião da “conversa aberta com as mulheres democratas”, realizada na Assembleia Nacional, em comemoração ao Dia da Mulher Cabo-verdiana, que anualmente se assinala a 27 de Março, tendo como mote as eleições legislativas de 18 de Abril.

O líder do MpD firmou o compromisso com a situação actual e futuro próximo com “Cabo Verde no caminho seguro”, ‘slogan’ de campanha do MpD para as eleições legislativas, de modo a “vencer a pandemia, proteger empregos, empresas, rendimentos, relançar a economia e a vida social, com o intuito de colocar Cabo Verde no caminho do desenvolvimento”.

Correia e Silva considerou que o povo cabo-verdiano é lúcido e que sabe interpretar os momentos para reconhecer que o executivo governou num período extremamente difícil, marcado por três anos de seca, considerada dos piores dos últimos 37 anos, agravado com a pandemia da covid-19, para avaliar aquilo que foi de muito positivo realizado no país.

Nesta lógica, admitiu que o executivo “não conseguiu cumprir todo o programa estabelecido para a legislatura por causa da seca e da pandemia da covid-19, mas que fez avançar Cabo Verde e fez com que este país seja mais forte e muito mais resiliente.

“Nós estamos num contexto extremamente difícil, vamos ter o pós-pandemia e o país precisa recuperar, relançar a economia e criar condições de lançamento do emprego, resolver o problema de dificuldades das pessoas e nós garantimos isso, Cabo Verde no caminho seguro”, explicou.

É nesta lógica que o líder do MpD pretende a maioria absoluta nas eleições legislativas de 18 de Abril, por considerar que a estabilidade é importante para o país, o que, ressalvou, passará por ter um bom suporte parlamentar, isto é, a maioria dos deputados no parlamento para poder governar com segurança.

Ao retratar as mulheres como exemplo da luta, força, determinação e resiliência, Correia e Silva disse esperar que as mulheres venham a ser uma grande inspiração e apontou políticas concretas da sua governação neste caminho, citando mesmo a introdução da vacina contra o HPV, ou vírus do papiloma humano, para prevenir o cancro do colo do útero, além de entre outras medidas ou a própria vacina contra a covid-19.

Depois de enumerar uma série de medidas sociais a serem implementadas no próximo mandato, caso venha a merecer a confiança do eleitorado, e de acusar a “candidatura adversária de aproveitar da pobreza de pessoas”, Ulisses Correia e Silva prometeu criar condições para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A ocasião foi ainda aproveitada para uma sessão de homenagem a quatro figuras femininas consideradas “personalidades” destacadas no MpD como as antigas ministras Ondina Ferreira e Maria Helena Semedo, a primeira presidente de uma Câmara Municipal de Cabo Verde, Isaura Gomes e a primeira presidente de um partido político cabo-verdiano, Filomena Delgado, actual secretária-geral desta força política.