"Houve excesso de confiança", reconhece presidente do MpD

Primeira reacção de Ulisses Correia e Silva aos resultados das eleições autárquicas de ontem. "Houve excesso de confiança", reconhece mas, acrescenta, o MpD "continua a ser o maior partido autárquico de Cabo Verde".

"Houve excesso de confiança. Estávamos convencido de que iriamos ter uma vitória na Praia, mas não faço projecções neste momento. Deixo isso para os analistas. Vamos, com tranquilidade, saber o que é que se passou, quais são os nossos pontos fracos relativamente ao que se passou na Praia e reforçarmos a nossa acção para as próximas eleições", destacou o presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva analisando os resultados de ontem que fizeram com que a Câmara da Praia mudasse do MpD para o PAICV.

Questionado sobre se os resultados deste domingo serão um aviso à governaçao do MpD, Ulisses Correia e Silva respondeu que "isso são avaliações, percepções. Nós teremos outras leituras. O que eu digo é que continuamos forte, o maior partido autárquico, um partido de confiança dos cabo-verdianos e, essencialmente, vamos ter de reforçar a nossa acção política. E sentimos isso junto dos nossos militantes e simpatizantes".

Já sobre os resultados em Santa Catarina de Santiago e São Vicente, duas das maiores autarquias do país e onde o MpD não conseguiu vencer com maioria absoluta, Ulisses Correia e Silva frisou uma vez mais que "relativamente à Praia poderá ter havido excesso de confiança. Não faço projecção para os outros municípios. Ganhamos em São Vicente num contexto difícil, onde há vários candidatos. O facto de o MpD ser a primeira força política e o PAICV a terceira tem leituras".

A existência de autarquias onde se registou uma divisão dos votos com a vitória de um partido para a Câmara e, em alguns casos, divisão de votos nas assembleia municipais vai obrigar a negociações e, no extremo, levantar problemas de governabilidade das câmaras. Comentando este tema, Ulisses Correia e Silva frisou que "cada caso é um caso. Os actores políticos irão procurar encontrar a melhor solução tendo em conta aquilo que é o resultado da escolha do povo que tem de ser respeitada. Temos de saber gerir essas situações. Estou a falar de uma forma geral, procurando as melhores respostas para situações concretas. Mas será necessário garantir a governabilidade".

Falando especificamente do caso de São Vicente, onde o MpD terá de negociar e construir consensos co a UCID para ter maioria absoluta na Assembleia Municipal, Ulisses Correia e Silva referiu que "São Vicente já não é sequer a primeira experiência. Já houve outras antes e a câmara foi gerida até ao fim. O presidente Augusto Neves tem experiência política suficiente para colocar São Vicente acima de tudo, porque o desenvolvimento local é importante na governação do país".

Segue-se agora uma reunião dos órgãos do partido onde os resultados destas autárquicas vão ser debatidos. "A Comissão Política será convocada", concluiu.