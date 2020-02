Ulisses Correia e Silva reconduzido à frente do MpD com 99% dos votos

O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, foi reconduzido este domingo na liderança do partido com 99% dos votos.

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro desde as eleições legislativas de 2016, liderava a única lista que este domingo se apresentou a votos, num acto eleitoral que registou uma taxa de participação de 58,4% dos militantes inscritos (abstenção de 41,6%), disse à Lusa o presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) do MpD, Mário Fernandes.

Citando dados ainda provisórios, o responsável acrescentou que na eleição para presidente do MpD, para a qual estavam inscritos 31.541 militantes (contra 29.449 da eleição anterior), votaram 18.250.

Foram declarados válidos na eleição para presidente do partido 18.100 votos (Ulisses Correia e Silva era o único candidato), correspondente a pouco mais de 99% do total de votos em urna. Foram ainda contabilizados, no escrutínio provisório, 45 votos brancos e 105 nulos.

Os resultados definitivos serão divulgados até ao final de segunda-feira, precisou Mário Fernandes.

Ulisses Correia e Silva foi eleito presidente do MpD, pela primeira vez, em 2013, com 98% dos votos expressos e reconduzido três anos depois com uma votação de 99%, sendo em ambas as votações, tal como agora, candidato único.

A votação decorreu sem incidentes em todo o arquipélago, das 09:00 às 16:00.

Em entrevista à agência Lusa esta semana, Ulisses Correia e Silva anunciou que será recandidato ao cargo de primeiro-ministro nas eleições legislativas de 2021.

Ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, secretário de Estado das Finanças e depois ministro das Finanças, Ulisses Correia e Silva, de 57 anos, lidera o Governo desde 2016 e é presidente do MpD desde Junho de 2013.

Os militantes elegeram igualmente este domingo os delegados à XII Convenção Nacional do MpD, que decorre entre 06 e 07 de Março, num total de 300, sendo 270 no país e 30 na diáspora.

Cabo Verde realiza este ano eleições autárquicas, no segundo semestre, e em 2021 legislativas e presidenciais.