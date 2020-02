Ulisses quer demonstração forte nas eleições internas

O presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia e Silva, mostrou-se confiante na reeleição com grande afluência dos militantes, sublinhando que isso vai reforçar o posicionamento do partido nos próximos embates eleitorais

“É preciso que o partido dê também uma demonstração muito forte de engajamento, alinhamento, coesão, união e motivação para os próximos embates eleitorais”, declarou Ulisses Correia e Silva, reiterando a intenção de conquistar 20 câmaras municipais nas próximas eleições autárquicas. Correia e Silva fez estas declarações, na cidade da Praia, depois de votar nas eleições internas do MpD, e afirmou que seria “muito bom” manter as 18 câmaras lideradas pelo seu partido, mas que seria “excelente” conseguir 20. Ulisses Correia e Silva garantiu ainda que, após as eleições internas, pode esperar-se um MpD ao serviço de Cabo Verde e um partido “forte, coeso, alinhado e motivado” para os próximos embates eleitorais. Questionado sobre as críticas que o PAICV tem feito sobre vários sectores, como, por exemplo, o crescimento económico, o líder do MpD disse que a “resposta é nas urnas. É voltar a vencer e vencer bem as eleições”. A votação começou às 9h00, em várias mesas no país e na diáspora e termina às 16h00, estando prevista a divulgação dos resultados provisórios às 19h00. Ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, secretário de Estado das Finanças e depois ministro das Finanças, Ulisses Correia e Silva, 57 anos, lidera o Governo cabo-verdiano desde 2016 e é presidente do MpD desde junho de 2013. Na eleição em 2013, substituindo Carlos Veiga, o também chefe do Governo cabo-verdiano foi candidato único e eleito com 98% dos votos expressos. Três anos depois, também como único candidato, Ulisses Correia e Silva foi reeleito, com 99% dos votos dos quase 30 mil militantes inscritos. Os militantes vão eleger igualmente os delegados à XII convenção nacional do MpD, entre os dias 6 e 7 de Março, num total de 300, sendo 270 no país e 30 na diáspora.

