Legislativas 2021: Ulisses Correia e Silva leva “Cabo Verde no caminho seguro” à ilha do Maio

A caravana “Cabo Verde no caminho seguro”, liderada por Ulisses Correia e Silva, tem hoje na agenda uma deslocação à ilha do Maio, onde estará apenas no período da tarde.

A anteceder esta deslocação, no período da manhã, o candidato do MpD para o círculo eleitoral de Santiago Sul estará em contactos porta-a-porta no bairro de Achadinha, na cidade da Praia.

Nas próximas eleições, o círculo eleitoral do Maio conta com 5.181 eleitores e elege dois deputados. A lista do MpD nesta ilha contempla 40% de mulheres.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.