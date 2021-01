Apoio do MpD à candidatura presidencial será decidido nos órgãos próprios – presidente

O presidente do Movimento para a Democracia afirma que o apoio do partido à candidatura presidencial será decidido nos órgãos próprios. Posição expressa hoje por Ulisses Correia, sem avançar pormenores.

As declarações de Ulisses Correia e Silva, surgem na sequência do anúncio feito, ontem, por Carlos Veiga, de que é candidato às próximas eleições presidenciais de 17 de Outubro, “com ou sem o apoio do MpD”.

“O Dr. Carlos Veiga é um bom candidato a Presidente da República, tem os requisitos e o perfil adequado ao bom guardião da constituição, experiência política, engajamento, mas é claro que o MpD e os seus órgãos próprios, a Comissão Política e Direcção Nacional irão definir as orientações e dar uma resposta, que não seja muito demorada a esta pretensão do Dr. Carlos Veiga”, afirma.

Esta será a terceira vez que Carlos Veiga concorre às eleições presidenciais, depois de em 2001 e 2006 ter sido derrotado pelo antigo presidente Pedro Pires.

Também na ala do MpD o actual deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santiago Norte, Hélio Sanches, apoiado por um grupo de cidadãos denominado de MACHS, declarou que vai ser candidato às eleições presidenciais.

De recordar que o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, marcou as eleições legislativas para 18 de Abril e das presidenciais para 17 de Outubro.