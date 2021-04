Legislativas 2021: PTS quer “travar a injustiça” na classe mais vulnerável

A candidatura do PTS considera ser a “melhor opção” para São Vicente e para o País.

A número dois da lista do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) para o círculo eleitoral de São Vicente, Elisabete Évora, afirmou que “nada está certo em São Vicente e no País”.

“Existe muita injustiça principalmente para a classe, mas vulnerável que durante a campanha é ludibriada com falsas promessas que os políticos esquecem logo após as eleições”, salientou Elisabete Évora.

“O povo cabo-verdiano quer dignidade. Neste sentido nós jovens do PTS juntamos e dissemos que iriamos lutar para que as pessoas tenham mais dignidade e melhoria nas suas vidas. Mas para isso apelamos às pessoas para nos darem um voto de confiança para que possamos ajudá-los”, referiu Elisabete Évora, acrescentando que São Vicente está “feio” e necessita de um “arco-íris” para refrescar.

No domingo, o Partido do Trabalho e da Solidariedade, que tem como lema de campanha “Nha Povu, Nha Luta, Novos Tempos, Novos caminhos”, vai estar porta-a-porta nas zonas de Espia e Cruz.