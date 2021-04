Legislativas 2021: Cabeça-de-lista do PAICV defende diferenciação positiva para Boa Vista no plano de vacinação contra covid-19

O cabeça-de-lista do PAICV para o círculo eleitoral da Boa Vista, Walter Évora, defendeu uma diferenciação positiva para a ilha no plano de vacinação contra a covid-19.

“A Câmara Municipal da Boa Vista, que o PAICV governa neste momento, já fez uma proposta de que se faça uma diferenciação positiva para a Boa Vista em relação à vacinação, porque se na ilha não tiver um plano de vacinação forte e acelerado, ainda mais tarde será o arranque da economia local e do turismo”, afirmou.

Entretanto, lamentou Walter Évora afirmando que, pelos comentários que tem ouvido, “parece que o actual Governo não está inclinado para fazer essa diferenciação positiva”.

“Nós defendemos esta diferenciação positiva porque, precisamente, a Boa Vista é das ilhas onde mais se tem sentido o impacto desta pandemia da covid-19 e é a nível social onde vemos as situações mais difíceis”, acrescentou o candidato do PAICV.

E é exatamente a nível social que, tendo em conta o problema que se está a viver hoje, que o PAICV está a propor a implementação de um programa de apoio alimentar às familiais mais carenciadas, aos idosos e às pessoas com mobilidade reduzida, mediante parcerias público-privadas durante o período da pandemia.

“Tem de haver assistência. Tem de haver apoio às pessoas neste momento que muita gente não consegue comer. Nós teremos que, seguramente, investir num programa deste género, mobilizar recursos, fundos, diminuir as gorduras do Estado onde é que estamos a gastar sem necessidade, nas viagens, nos carros de luxo e ter recursos suficientes para garantir que as pessoas não passem as necessidades que estão a passar hoje na ilha da Boa Vista, que é uma das ilhas mais afectadas pela pandemia”, defendeu.

O PAICV na Boa Vista estará hoje reunido a definir as estratégias para estes últimos dias de campanha.

Às legislativas do dia 18 de Abril, para a eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais 10 no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.