PAICV e MpD dividem deputados da diáspora

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou hoje o apuramento geral dos círculos eleitorais no estrangeiro. A entidade informa ainda que depois de concluído o apuramento geral nos dos círculos eleitorais em Cabo Verde não se registaram, até agora, reclamações em relação aos resultados.

De acordo com uma nota da CNE, nas Américas, dos 11.718 inscritos, apenas 6.50 foram as urnas.

O PAICV recebeu 3.146 votos, o MpD 1653 votos, a UCID 96, PSD 3, PTS 16 e PP 13. Houve 17 votos em branco e 24 nulos.

Tanto o MpD como o PAICV elegeram um deputado cada.

Já no circulo eleitoral da Europa e resto do mundo, dos 33.742 inscritos, 24.846 votaram.

O PAICV conseguiu 4.450 votos, o MpD 3.350, a UCID 591, PTS 111 e PP 57.

89 eleitores votaram em branco e 48 nulos.

Assim como nas Américas o MpD e o PAICV elegeram um deputado cada.

“A CNE informa ainda, que tomou conhecimento da conclusão do apuramento geral nos 10 círculos eleitorais do território nacional pelas respetivas assembleias de apuramento, presididas pelos Procuradores da República das comarcas, não tendo registado até à presente data nenhuma reclamação com relação aos resultados”, refere.

Desta forma, a CNE informa que o mapa com o resultado total das eleições dos Deputados à Assembleia Nacional de 18 de abril de 2021, será publicado dentro do prazo legal, cujo término será no próximo dia 02 de Maio.