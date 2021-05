Conselho Nacional do PAICV prepara congresso para escolha da nova liderança

O Conselho Nacional do PAICV deverá definir hoje um período de interinidade da actual presidente do partido, que pediu demissão, e preparar a realização do congresso nacional para a escolha da nova liderança.

“Neste momento, há um pedido de demissão que já é tornado público, o Conselho Nacional vai tomar conhecimento e tomar as outras providências que já estão previstas no estatuto para a efectiva substituição da actual líder”, disse o porta-voz da reunião, Julião Varela. O também secretário-geral do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) explicou que tudo vai desembocar na realização do congresso nacional, devendo antes ser definido um período de interinidade que será decidido ainda hoje. A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, colocou o cargo à disposição na sequência da segunda derrota do partido frente ao Movimento para a Democracia (MpD) nas eleições legislativas, realizadas a 18 de Abril deste ano. Para além do pedido de demissão da líder do partido, os membros do Conselho Nacional vão fazer o balanço das eleições legislativas de 18 de Abril e seus efeitos sobre as eleições presidenciais e decidir sobre o apoio à candidatura de José Maria Neves nas eleições de 17 de Outubro. Da agenda da sessão ordinária do Conselho Nacional consta ainda a apresentação, discussão e aprovação das contas de 2020 e da proposta de orçamento para 2021. A reunião que estava prevista para ser realizada em dois dias vai ser encerrada na tarde de hoje, segundo adiantou Julião Varela.

