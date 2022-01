PAICV prepara adiamento do congresso

​A comissão política do PAICV propôs o adiamento do congresso , inicialmente marcado para finais de janeiro, ao conselho nacional. A decisão é justificada com o aumento do número de casos da covid-19 no país.

Em comunicado, a comissão política indica que a solicitou à mesa do conselho nacional, a convocação de uma reunião extraordinária, na próxima semana, com vista “à operacionalização da medida”.

“Analisando a evolução da pandemia em Cabo Verde, e no mundo, em geral, e tendo em conta o aumento do número de casos de infecção nos últimos dias, no país, e ponderando os efeitos de grande concentração de pessoas, a Comissão Política do PAICV, ciente do seu papel no combate deste mal, decidiu propor ao Conselho Nacional o adiamento da data para a realização do Congresso”, lê-se no documento.

Recorda-se que o novo presidente do PAICV, Rui Semedo, foi eleito a 19 de dezembro e deverá apresentar a nova direção no congresso nacional do partido que, inicialmente, estava previsto para 28 a 30 de janeiro.