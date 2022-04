“As propostas que temos vindo a apresentar têm merecido acolhimento dos cabo-verdianos” - Julião Varela

Para o secretário-geral do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Julião Varela, as propostas que o partido tem vindo a apresentar, têm merecido o acolhimento dos cabo-verdianos. Neste sentido, prometeu que o PAICV vai continuar a trabalhar se apresentar como alternativa séria para os próximos embates eleitorais, tendo em conta o passado da sua governação do PAICV.

Julião Varela falava à imprensa à margem de uma reunião do Conselho Nacional do partido, na Assembleia Nacional, para aprovar as Contas do partido de 2021 e o Orçamento para 2022, no âmbito da preparação para XVII congresso, a acontecer entres os dias 8,9 e 10 de Abril.

Segundo disse, como alternativa à governação, o PAICV tem apresentado propostas que no seu devido tempo serão apreciadas.

“Aliás, propostas foram apreciadas já nas autárquicas passadas, nós melhoramos o resultado ao nível das autárquicas, tínhamos duas câmaras e passamos a ter oito, mas também melhoramos o score eleitoral, relativamente às legislativas, conseguimos aumentar mais um deputado e o candidato presidencial apoiado pelo PAICV conseguiu vencer à primeira volta”.

“O que significa que as propostas que temos vindo a apresentar tem vindo a merecer acolhimento dos cabo-verdianos e vamos continuar a trabalhar neste sentido e apresentar-se como alternativa séria para os próximos embates eleitorais, tendo em conta o passado da governação do PAICV que privilegia fundamentalmente a sociedade, a população na procura sempre de melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos”, considerou.

Conforme referiu, a situação de crise que o país atravessa neste momento coloca desafios importantes e o PAICV vai traçar um conjunto de estratégias no sentido de dar o seu contributo para ajudar Cabo Verde a sair dessa situação.

A reunião visa ainda preparar o partido para os próximos embates eleitorais, a começar pelas autárquicas de 2024 e depois as legislativas de 2026.

“Ou seja, os órgãos que vão ser eleitos no congresso vão ter um mandato de três anos para conduzir os destinos do partido nos próximos tempos. Devemos dizer também que, no quadro da preparação deste congresso, várias estruturas regionais renovaram os seus mandatos, nós tivemos as 10 comissões políticas regionais com mandatos renovados, a nível sectorial também tem havido renovação das estruturas de maneira que vamos ter um partido bastante renovado e com bastante força para enfrentar os desafios que o futuro nos coloca neste momento”, afirmou.