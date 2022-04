XVII Congresso do PAICV elege novo Conselho Nacional

O XVII Congresso Nacional do PAICV elegeu este domingo o seu novo Conselho Nacional, composto por 64 militantes, dos quais 54 efectivos e 10 suplentes, numa lista encabeçada por João Baptista Pereira, o líder do grupo parlamentar deste partido.

João Baptista Pereira é secundado de nomes como Nuías Silva e Rosa Rocha, ao passo que a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização, liderado por Clóvis Silva, integra ainda os militantes Jaceline Medina, Octávio Ramos Tavares, Adélcia Monteiro, Ana Paula Rodrigues e Elsa Vaz.

O presidente do PAICV, Rui Semedo, esclareceu que foi adoptado o princípio universal no qual todos os presidentes das câmaras municipais afectos ao PAICV deveriam ser eleitos nas listas do Conselho Nacional, pelo que admitiu falhas em relação ao autarca da Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira, alegando que “foi um erro e uma falha grave”.

Já em relação ao presidente da Câmara Municipal da Praia, revelou que não integrou a lista a pedido do próprio Francisco Carvalho, asseverando que pretende concentrar “toda a sua atenção na autarquia da Praia”, pelo que entendeu por bem ficar de fora deste órgão.

O XVII Congresso elegeu ainda os órgãos nacionais do Conselho Nacional, membros por inerência de funções, enquanto representantes das Comissões Políticas Regionais (interno) de Santo Antão à Brava, e da diáspora.