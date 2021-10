Ministro das Finanças confirma subida do IVA

Olavo Correia confirmou esta segunda-feira que o IVA vai subir de 15 para 17%.

O ministro das Finanças Olavo Correia, em declarações aos jornalistas durante a visita que fez ao Parque Tecnológico, confirmou que o IVA vai sofrer um aumento de 15 para 17%.

Olavo Correia reagia assim às declarações feitas pelo Secretário Geral do PAICV, Julião Varela, que acusou o governo de sobrecarregar os cabo-verdianos com um “pesado aumento dos impostos”.

“Nós temos estado a fazer um trabalho enorme em matéria de garantia das condições de segurança sanitária, de protecção social, mas também de apoio à recuperação económica e tudo isso exige recursos financeiros que devem estar devidamente orçamentados e que estão contemplados no próximo OE”, disse o ministro das Finanças.

Olavo Correia afirmou que o Governo está a aumentar “de forma substancial” a dimensão do Estado social, de 2016 a 2022 de 20 milhões de contos para mais de 40 milhões contos, um crescimento de mais de 70% na dimensão do Estado social.

“Isso tudo está na proposta do OE. O PAICV está a olhar apenas para o que lhe interessa, numa lógica puramente eleitoral. Nos últimos três anos fizemos um corte de mais de seis milhões de contos no orçamento de funcionamento, quatro milhões e meio nos últimos dois anos e agora para 2022 mais um milhão e meio de contos”, continuou.

O titular da pasta das Finanças revelou ainda que havendo a necessidade de fazer e apresentar um “orçamento equilibrado”, há a previsão de um aumento do IVA de 2%, mas ao mesmo tempo de negociar com os parceiros internacionais, um programa de moratória no pagamento do serviço da dívida.

“São cinco milhões de contos que podem ser negociados para 2022 e estamos a falar em termos do IVA de 1,6 milhões de contos, significa que se tivermos sucesso ao nível das moratórias, mas também se a lei em relação ao limite ao déficit ao endividamento for aprovado no Parlamento teremos as condições para aliviar a proposta fiscal que temos de aumento de imposto, permitindo que o orçamento seja equilibrado e que o Estado continue a funcionar e que também possamos percorrer uma trajectória de equilíbrio orçamental e de sustentabilidade orçamental e da dívida pública”, frisou.