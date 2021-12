África debate em Cabo Verde desafios do financiamento pós-pandemia

Governos, investidores e académicos de países africanos debatem a partir de hoje, no Sal, os desafios do financiamento ao continente no pós-pandemia de covid-19 na II edição da Conferência Económica Africana.

A realizar até sábado em formato híbrido - presencialmente e por videoconferência –, a conferência é organizada em conjunto pela Comissão Económica das Nações Unidas para África, Banco Africano de Desenvolvimento e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo a principal reunião económica anual do continente.

“Financiar o desenvolvimento de África no pós-covid-19” é o tema da conferência, cuja cerimónia de abertura, no Sal, a partir das 07:30 será feita hoje pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.

“Este ano, a conferência visa criar um espaço para uma conversa franca sobre como explorar novos caminhos para financiar o desenvolvimento pós-covid-19 do continente africano”, referiu fonte da organização.

Ao longo dos três dias da conferência, está prevista a intervenção de chefes de Estado, ministros, líderes do sector privado, actores do desenvolvimento e académicos africanos, que “discutirão opções inovadoras e sustentáveis para financiar o desenvolvimento no continente”.

“Estes irão abordar e debater a reinvenção do financiamento do desenvolvimento, discutir a reforma dos sistemas financeiros africanos para enfrentar os desafios do desenvolvimento e questionar se a África estará à beira de uma nova crise da dívida”, refere a mesma fonte.

O programa da conferência prevê ainda esta manhã uma mesa-redonda em que participam, além do Presidente da República, os ministros das Finanças da República Democrática do Congo, Nicolas Kazadi, da Tanzânia, Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, e do Quénia, Ukur Yatani.