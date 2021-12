​OE: Governo destina mais de 350 mil contos para a conectividade entre ilhas

O governo reservou cerca de 350,76 mil contos para a promoção da mobilidade entre as ilhas em 2022. O valor está inscrito no orçamento de Estado para o próximo ano, em discussão e votação na especialidade, no parlamento.

Segundo o ministro das finanças, Olavo Correia, a questão da conectividade é uma prioridade do executivo, que está a trabalhar em várias frentes.

“É uma prioridade do governo continuar a trabalhar para melhorar a qualidade dos serviços dos transportes aéreos inter-ilhas, mas também ao nível dos transportes marítimos. Isto é válido também para a diáspora, a retoma da TACV está a ser a trabalhada. É nesse quadro que estamos a pensar a conectividade com a diáspora, nomeadamente, com a diáspora americana e quando a informação estiver mais consolidada ela será partilhada”, assegura.

Olavo Correia anunciou ainda, sem avançar pormenores, que o governo está a trabalhar para que o segundo avião da BestFly chegue ao país antes do Natal.

No que se refere à lei da obrigação de serviço publico para o transporte aéreo, de acordo com o governante, deverá ser aprovada no primeiro trimestre do próximo ano, “neste momento está-se a trabalhar na revisão da proposta de lei”.

Para o PAICV, os anúncios do governo confirmam um “retrocesso” no sector dos transportes.

Pela voz da deputada Carla Lima, o maior partido na oposição recorda que os cabo-verdianos estão a pagar por uma conectividade inexistente.

“A verba dava para fazer muita coisa no país, e continuamos a pagar a uma empresa que não tem regularidade, assiduidade e não garante conectividade entre as ilhas. Qualquer pessoa que tente viajar neste país tem problemas graves, seja nos transportes aéreos, seja nos transportes marítimos”, adverte.

A UCID destaca a questão do transporte marítimo inter-ilhas, apontando para a necessidade de se assegurar um serviço público de qualidade. Conforme António Monteiro, deputado dos democratas cristãos, é necessário dotar o país de ligações com qualidade.

“Apesar de termos criticado fortemente a modalidade de concessão das linhas de transportes marítimos, o mal foi feito e precisamos encontrar mecanismos, pelo menos financeiros, para permitir que o país tenha as condições necessárias para irmos melhorando a frota e darmos garantia a todos os cidadãos de que o transporte marítimo é extremamente seguro”, notou.

A aprovação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 é o principal ponto em agenda da primeira sessão parlamentar de Dezembro, que arrancou esta quarta-feira.