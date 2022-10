PAICV aponta falha nas políticas como causa de emigração jovem

O presidente do PAICV disse hoje que o governo e as suas políticas têm falhado e não têm encontrado respostas para garantir que os jovens trabalhem e contribuam para o desenvolvimento do país.

Rui Semedo falava aos jornalistas quando questionado sobre a aglomeração de motoristas para inscrição de trabalho em Portugal.

“Esta questão da emigração é uma demonstração do falhanço das políticas do governo. O governo não tem tido políticas que dêem garantias aos jovens, em primeiro lugar ao acesso ao emprego, ao rendimento e os jovens estão a procurar alternativas fora do país. E isto é a demonstração de que o governo e as suas políticas têm falhado e não têm encontrado respostas para garantir que os jovens trabalhem aqui e dêem a sua contribuição de acordo com a sua formação para o desenvolvimento do seu próprio país”, respondeu.

Segundo o líder do PAICV, a política e as políticas falharam e o governo tem de ter isso em divida conta e criar condições alternativas para garantir que os jovens tenham uma vida digna dentro do seu próprio país.

De referir que ocorre hoje, na cidade da Praia, um encontro para inscrições de motoristas na empresa portuguesa Auto Viação Feirense (AVF).

Ao que o Expresso das Ilhas constatou centenas de motoristas compareceram no lugar do encontro.

Recentemente, outras empresas portuguesas também estiveram no país para contratação de mão-de-obra.