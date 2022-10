PR e PM já felicitaram Lula pela vitória nas presidenciais

José Maria Neves e Ulisses Correia e Silva, à semelhança de outros líderes mundiais, já enviaram ao presidente eleito do Brasil as suas felicitações pela vitória eleitoral de ontem.

Numa curta mensagem publicada na sua página no Facebook, José Maria Neves começa por felicitar Lula da Silva “pela sua vitória nas eleições presidenciais” e exprime, de seguida, o desejo de que Cabo Verde e Brasil possam “trabalhar juntos para reforçar ainda mais as relações de amizade e de cooperação” entre os dois países.

Recorrendo, também, ao Facebook, Ulisses Correia e Silva parabeniza o presidente eleito do Brasil e defende que as “relações entre os nossos países serão reforçadas, assim como ao nível da CPLP onde o Brasil desempenha um papel muito importante”.

Lula da Silva venceu, este domingo, as eleições presidenciais com 50,9% dos votos contra 49,1% do seu adversário, Jair Bolsonaro.

O novo presidente do Brasil toma posse a 1 de Janeiro de 2023.