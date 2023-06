Ulisses Correia e Silva assina memorando de entendimento sobre o Fundo Climático e Ambiental com o governo português

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, assina esta terça-feira, 20, em Lisboa, com o governo de Portugal, o memorando de entendimento sobre o Fundo Climático e Ambiental, que pretende proporcionar maior protecção do ambiente e ganhos económicos.

Na assinatura do memorando de entendimento, que acontece na residência oficial do primeiro-ministro português, António Costa, o chefe do Governo vai estar acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

O memorando visa, de entre outros objectivos, a reconversão da dívida existente de Cabo Verde para com Portugal, em financiamento de projectos no domínio do clima e ambiente.

O Governo de Cabo Verde quer com o Fundo Climático e Ambiental, até 2025, conseguir mobilizar montantes na ordem dos 12 milhões de euros junto do Governo português, uma resposta à necessidade de tornar Cabo Verde “mais resiliente” e com uma economia “mais diversificada” no domínio do financiamento climático e ambiental.

Ao anunciar a criação de Fundo Climático e Ambiental, no início do ano, o primeiro-ministro explicou que terá várias componentes, nomeadamente na transformação da dívida em financiamento climático e ambiental” e proporcionar uma “maior protecção” do ambiente e ganhos económicos, “de uma forma equilibrada e sustentada para as pessoas”.

No âmbito das festividades do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se assinala a 10 de Junho, o ministro português do Ambiente e da Acção Climática, José Duarte Cordeiro, e teve um encontro com o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Na altura, o foco da conversa entre os dois governantes foi a cooperação entre Cabo Verde e Portugal, mais concretamente no domínio do ambiente e os projectos que estão em curso, assim como as perspectivas no domínio da melhoria da governança ambiental.

Ulisses Correia e Silva rubrica o memorando, no regresso a Cabo Verde, depois de ter estado, nos dias 14 e 15 de Junho, em Genebra, Suíça, para participar na 111ª Cimeira da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e 16 a 19 de Junho, em Kiel, Alemanha, numa visita que teve como foco o sector marítimo, incluindo a participação na “Semana de Kiel” e visita ao Instituto Helmholtz para Pesquisa Oceânica de Kiel (Geomar).