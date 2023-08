Realocação temporária de alunos do Liceu Cónego Jacinto não causará instabilidade, afirma MpD

O secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD), Luís Carlos Silva, tranquilizou, hoje, pais e alunos garantindo que a mudança dos estudantes do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, para os liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA) não causará instabilidade, uma vez que se trata de uma medida temporária e os alunos serão realocados para um novo e moderno edifício. Silva também manifestou inquietação em relação ao que considerou uma ameaça aos interesses maiores de Cabo Verde.

"O PAICV ao trazer à tona a transferência do Liceu da Várzea, camuflado de preocupações com os alunos e a qualidade das instalações, está na verdade a revelar a sua verdadeira agenda. Suas acções ao longo desse processo, incluindo suspeitas infundadas e polémicas, sugerem um objectivo que vai além das preocupações educacionais", afirmou, durante a conferência de imprensa.

Luís Carlos Silva instou o PAICV a adoptar uma postura transparente e verdadeira, colocando os interesses de Cabo Verde à frente de qualquer agenda partidária e enfatizou a importância de revelar claramente as intenções por trás das acções do partido e agir em prol do desenvolvimento do país.

Além disso, o secretário-geral do MpD reafirmou o compromisso com os interesses superiores de Cabo Verde, incluindo a construção da Embaixada dos Estados Unidos.

Neste sentido, destacou o papel crucial que os Estados Unidos desempenharam no desenvolvimento do país, seja por meio de ajuda pública ao desenvolvimento ou pela presença da maior comunidade cabo-verdiana na diáspora.

Quanto às críticas do PAICV em relação à transferência do Liceu da Várzea, Luís Carlos Silva explicou que o terreno onde a escola está edificada foi alienado para permitir a construção de um novo liceu no Taiti, juntamente com a requalificação de outras escolas na área.

Também lamentou a politização do assunto pelo PAICV e pediu ao partido que reconsidere suas prioridades e se concentre no desenvolvimento da nação e no bem-estar dos cidadãos.

Em relação à transferência dos alunos para outras instituições em Terra Branca e Achada Santo António, garantiu que não será fonte de instabilidade.

“A transferência dos alunos para Terra Branca e Achada Santo António não vai desencadear um cenário de instabilidade. Os alunos estarão em outras instituições por um transitório e, depois do edifício ser concluído, serão transportados para o novo edifício que é mais moderno, terá melhores condições e aportará um contexto muito mais agradável aos alunos que estão neste momento inscritos no Liceu da Várzea”, disse.

“Todo esse processo de transferência está devidamente comunicado, os alunos não terão custos adicionais pela transferência para que o processo tenha menos ruído possível. Consentimos aqui um pequeno sacrifício para um ganho maior”, sublinhou.

Na passada quinta-feira, 17, o ministro da Educação anunciou que os alunos do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, vão ser acomodados nos liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA), até a conclusão no novo estabelecimento junto ao Memorial Amílcar Cabral, ao Auditório Nacional e à Biblioteca Nacional, em Dezembro.

Até lá, garantiu que o Ministério da Educação vai atribuir passe escolar aos 1200 alunos daquela escola.

Entretanto, após uma visita às obras do novo Liceu, ontem, o presidente do PAICV, Rui Semedo, mostrou-se preocupado com a realocação dos alunos do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, para os liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA), apontando a possibilidade de desencadear um cenário de instabilidade tanto nos alunos como em relação aos professores.