PAICV preocupado com instabilidade que realocação de alunos do Liceu Cónego Jacinto poderá provocar

O PAICV mostrou-se hoje preocupado com a realocação dos alunos do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, para os liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA), apontando a possibilidade de desencadear um cenário de instabilidade tanto nos alunos como em relação aos professores

"Do meu ponto de vista, é uma edificação importante. As informações que foram dadas dão-nos garantia de termos em presença uma boa obra", afirmou Rui Semedo.

No entanto, o presidente do PAICV também apontou para as implicações para os alunos afectados por essa mudança, já que as obras ainda não foram concluídas.

"Esses alunos vão ser distribuídos noutros espaços, noutros liceus, em outras condições, perdendo o seu contacto com a sua comunidade, perdendo o contacto com o seu Liceu de origem", destacou.

Neste sentido, criticou a falta de melhor planeamento e preparação por parte do Ministério da Educação e do Estado de Cabo Verde.

"A programação, a planificação do Ministério da Educação, do Estado de Cabo Verde devia ser melhor para criar as condições para não criar este hiato que eventualmente poderá afectar os alunos", apontou.

Relativamente à atribuição das passes de transporte aos alunos, enfatizou que essa necessidade se tornou uma obrigação do Estado, já que a decisão de realocar os estudantes foi tomada do próprio Estado.

"Atribuir passe aos alunos emerge agora como uma obrigação. Porque quem criou a necessidade dos alunos terem necessidade de custear os transportes é o próprio Estado", especificou Semedo.

Na passada quinta-feira, 17, o ministro da Educação anunciou que os alunos do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, vão ser acomodados nos liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA), até a conclusão no novo estabelecimento junto ao Memorial Amílcar Cabral, ao Auditório Nacional e à Biblioteca Nacional, em Dezembro.

Até lá, garantiu que o Ministério da Educação vai atribuir passe escolar aos 1200 alunos daquela escola.

De relembrar que em Maio de 2019, o Governo anunciou que o terreno onde está o Liceu Cónego Jacinto vai servir para a construção da nova embaixada dos EUA.

O Governo dos EUA pagou ao Estado de Cabo Verde o valor de 5.800.000 USD (cinco milhões e oitocentos mil dólares).

As obras de construção do novo Liceu da Várzea é gerida e executada pela Infraestruturas de Cabo Verde (ICV), tutelada pelo Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), e enquadra-seno Plano Nacional de Construção, Modernização e Reabilitação das Infraestruturas Educativas do Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Educação.

De acordo com o projecto do Governo, o novo Liceu da Várzea terá 3 pisos, com uma área de 4.218 m2, 30 salas de aula, espaços de lazer, no qual serão construídos um polidesportivo de 1.192m2, parque de estacionamento para 14 viaturas, entre outras valências.