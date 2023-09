PM preside em Portugal à sessão de apresentação do Portal Consular de Cabo Verde

O primeiro-ministro preside esta sexta-feira, 15, em Lisboa, a sessão de apresentação da aplicação móvel do Portal Consular de Cabo Verde, no âmbito do projecto “Transformação digital das missões diplomáticas de Cabo Verde”.

Ulisses Correia e Silva vai presidir o evento, a ter lugar no Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), na sua passagem para Lisboa, rumo aos Estados Unidos da América (EUA) para participar na 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, de 19 a 25 de Setembro, sob o lema “Paz, Prosperidade, Progresso e Sustentabilidade”. O Portal Consular de Cabo Verde é a nova plataforma digital de prestação de serviços consulares criada pelo Governo, acessível a todos os cidadãos cabo-verdianos e estrangeiros com interesses no arquipélago. De acordo com a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, os serviços on-line já representam uma percentagem “muito significativa” no total dos serviços prestados nos postos consulares, mas a aposta é fazer crescer ainda mais e ultrapassar a meta de 50 por cento (%) no primeiro semestre de 2024. Através do Portal Consular, os interessados podem aceder em qualquer local e a qualquer momento a um vasto leque de serviços consulares, como passaporte, Cartão Nacional de Identificação, registo criminal, procurações, certidões do registo civil, apostila, salvo conduto, renovação de cartas de condução, autenticação de documentos, vistos e vários outros serviços. O Portal Consular, em versão de utilização em telemóvel, conforme a embaixada, surge com um conjunto de “vantagens acrescidas”, como a simplificação de processos e o acesso a novos serviços disponíveis. Conforme a mesma fonte, através da aplicação móvel do Portal Consular de Cabo Verde, o cidadão consegue solicitar serviços, pagar, obter e apresentar todos os documentos utilizando apenas o seu telemóvel, com inclusão da recolha de dados biométricos e a digitalização de documentos. Em Julho, o gestor do projecto “Transformação digital das missões diplomáticas de Cabo Verde”, Octávio Correia, tinha dito à Inforpress que acredita que ainda durante este ano será possível transformar o Portal Consular na maior orgânica de prestação de serviços consulares de Cabo Verde. Octávio Correia explicou que o projecto foi criado oficialmente pelo Governo, em 2018, através de uma resolução, mas que os trabalhos já tinham sido iniciados, em 2017, tendo escolhido a embaixada de Cabo Verde em Portugal como entidade gestora do mesmo. A sessão de apresentação da aplicação móvel do Portal Consular de Cabo Verde está marcada para às 18:30 (16:30 em Cabo Verde).

