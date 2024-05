MpD defende que o governo enfrentou desafios significativos com notável resiliência

O MpD defendeu, hoje, que o Governo enfrentou períodos de grandes desafios, incluindo a pandemia e crises económicas severas, mas “mostrou uma resiliência notável”. O partido expressou profundo apreço pela gestão “exemplar” do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, nos últimos três anos de governação da 8ª Legislatura.

Em um comunicado de imprensa,em resposta as declarações de Ulisses Correia e Silva, feitas na noite de segunda-feira, durante uma entrevista coletiva de balanço dos três anos de governação da 8ª Legislatura, o secretário-geral do MpD, Luís Carlos Silva, apontou que as políticas implementadas permitiram não apenas proteger a população durante os momentos críticos, mas também iniciar um processo “robusto” de recuperação econòmica.

“A actuação do primeiro-ministro durante a entrevista reflectiu a sobriedade e a integridade que são características reconhecidas de sua liderança. Ulisses Correia e Silva apresentou de forma clara e detalhada os progressos e desafios do nosso Governo, mantendo sempre a transparência e a necessária frontalidade”.

No balanço feito pelo secretário-geral do MpD, o Governo enfrentou períodos de grandes desafios, mas soube implementar políticas que permitiram proteger a população durante os momentos críticos.

“Os resultados dessas políticas são notáveis, com uma recuperação de 17% em 2022 e um crescimento adicional de 5.1% em 2023, permitindo ao governo reduzir a dívida pública e expandir significativamente os programas sociais. Estas iniciativas estão alinhadas com o objectivo ambicioso de eliminar a extrema pobreza até 2026”.

Luís Carlos Silva reforça que o MpD se alinha e está comprometido com o objectivo do Governo de restaurar e aumentar o poder de compra dos cabo-verdianos, através de ajustes na massa salarial e nos salários mínimos e médios, bem como na resolução dos pendentes com as classes.

“Nossas políticas garantem que os benefícios do crescimento económico alcancem directamente as pessoas. Reiteramos o nosso compromisso em continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Cabo Verde, garantindo que o país avance com dignidade, oportunidade e prosperidade para todos”.