Direção do MpD confirma Ulisses Correia e Silva como candidato para as legislativas de 2026

​A direção nacional do Movimento pela Democracia (MpD) confirmou Ulisses Correia e Silva como candidato às eleições legislativas de 2026. A decisão foi anunciada este Domingo, em comunicado, após a reunião do órgão , realizada no sábado, na Praia.

“No final do encontro, Ulisses Correia e Silva foi aclamado, por unanimidade, como o candidato do MpD às eleições legislativas de 2026”, lê-se no comunicado , publicado nas redes sociais do partido

A análise da derrota nas eleições autárquicas de 01 de dezembro de 2024, e a definição das orientações para os proximos desafios eleitorais foram os pontos em agenda.

A decião, segundo o documento, “reflecte a confiança da direção nacional na sua liderança e na sua capacidade de continuar a guiar o partido e o país rumo ao progresso e ao desenvolvimento”.

Segundo o documento, a decisão dos 61 membros do órgão reflete “união” e “uma visão estratégica” para o partido, “preparado para enfrentar os desafios de 2026 e continuar a trabalhar por um Cabo Verde mais próspero e inclusivo”.

De recordar que, no sábado, o porta voz do encontro, Orlando Delgado, anunciou a decisão de antecipar para o último trimestre deste ano a convenção nacional do MpD, inicialmente agendada para Maio de 2026.