PR apela à resolução de pendências e ao diálogo para melhorar a Educação no país

O Presidente da República, José Maria Neves, instou hoje à resolução das pendências relacionadas a questões laborais e à criação de um ambiente de diálogo, confiança e bom senso para garantir maior eficiência e qualidade no sistema educativo do país.

"Reitero os votos de que com o início deste ano lectivo, as pendências relacionadas com questões laborais sejam resolvidas, e que se estabeleça um clima de diálogo, de confiança e de bom senso. Desta forma pode-se propiciar um bom ambiente de trabalho, reforçar a motivação e garantir mais eficiência e qualidade ao sistema educativo", declarou o Presidente numa mensagem alusa à abertura do Ano Lectivo 2023.

José Maria Neves também destacou os desafios a serem superados para garantir um sistema educativo de qualidade, incluindo a necessidade de consensualização da reforma educativa, melhoria da acessibilidade em estradas de penetração, aumento da segurança no transporte de alunos, redução da superlotação de turmas, diminuição do abandono escolar e eliminação das disparidades de aproveitamento entre meninas e rapazes.

“Num mundo cada vez mais competitivo, urge colocar o acento tónico numa educação de excelência. Sendo assim, temos que ter a ambição de conseguir recrutar os melhores professores, bem formados, com preparação sólida, com solidez científico-pedagógico, garantir uma formação contínua e criar as condições para mantê-los motivados e na carreira. Concomitante com a atenção a ser dispensada com a qualidade do corpo docente, a rede de infraestruturas e o seu modelo de organização, os equipamentos e os programas, devem merecer uma preocupação similar”, discursou.

O Chefe do Estado reconheceu o trabalho “dedicado” de gerações de professores com um contributo inestimável para a formação de cabo-verdianas e cabo-verdianos, em todas as áreas do saber e para o progresso do país.

Também aproveitou a oportunidade para saudar alunos, professores, pais, encarregados de educação e funcionários envolvidos no início do novo ano lectivo, destacando a importância do papel de todos na construção do futuro de Cabo Verde.