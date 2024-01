PAICV oficializa apoio à recandidatura dos actuais presidentes das câmaras municipais

O PAICV reiterou hoje o apoio aos actuais presidentes das câmaras municipais afectos ao partido e adiantou que irão anunciar os candidatos indicados até Março deste ano.

O secretário-geral, Julião Varela, falava em conferência de imprensa sobre o parecer do Tribunal de Contas referente às contas do Estado de 2021, avançando que há um processo em curso nos vários concelhos no sentido de identificar os potenciais candidatos para uma aposta forte nas eleições autárquicas de 2024.

Sobre o desejo manifestado pelo MpD de retomar o “processo de desenvolvimento” da Câmara Municipal da Praia, respondeu que “sonhar não é proibido” e que as tentativas frustradas de sufocar a governação de Francisco Carvalho ao inviabilizar os orçamentos e planos de actividade apenas “demonstra uma péssima estratégia” para chegar ao poder.

“Os praienses não esquecem a governação feita nos últimos anos com vários aspectos apontados como indícios de corrupção em relação aos terrenos e a utilização dos recursos públicos de maneira que os cabo-verdianos saberão avaliar e saberão distinguir a intenção do MpD e a realidade que a Cidade da Praia oferece” contestou, adiantando que o processo já está bastante encaminhado.

Segundo Julião Varela, a governação da equipa camarária da Praia está pautada pela “transparência e rigor” na coisa pública, trabalhando na melhoria das condições de vida dos praienses.

O partido que tinha sido liderado por Janira Hopffer Almada nas eleições autárquicas de 2020 conseguiu vencer as eleições em cinco dos nove concelhos em Santiago, como Praia, São Domingos, Santa Cruz, Ribeira Grande de Santiago e Tarrafal, e ainda a câmara municipal de São Filipe e Mosteiros no Fogo e na ilha da Boa Vista.

A presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou no dia 13 de Julho de 2023 que, tendo as últimas eleições ocorrido em Outubro, “dá uma base” que este ano deverá ser realizada entre Setembro e Novembro.

Conforme explicou, compete ao Governo indicar a data das eleições municipais que se avizinham e que a CNE pretende elaborar um plano “estruturado” para as eleições de 2024 e que consiga incorporar os anseios das organizações e dos partidos políticos.