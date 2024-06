Plataforma Autárquica do PAICV destaca desenvolvimento local e satisfação das necessidades das populações

O PAICV define o desenvolvimento local e a satisfação das necessidades das populações como a principal dimensão da sua Plataforma Autárquica, apresentada esta quinta-feira, na Cidade da Praia.

“Não podemos garantir recursos e condições às populações se não promovermos o desenvolvimento, desde logo à população jovem que precisa de um lugar seguro, que lhe garanta melhores condições para viver”, justificou o presidente da PAICV, durante a apresentação da Plataforma Autárquica, que contou com a presença de alguns candidatos.

De acordo com Rui Semedo, uma outra dimensão deste “caderno de encargos” para os candidatos às Autárquicas´2024 é a promoção de “cidades Justas “, como um espaço inclusivo e tendo como centro as pessoas.

“O nosso propósito é ganhar as eleições autárquicas e mudar o rumo do país, tendo como chapéu as cidades Justas, como um espaço do cidadão e para o cidadão e que proporcione as condições para o desenvolvimento”, precisou

Para além desses eixos, o dirigente do maior partido da oposição avançou que esta Plataforma tem ainda como linhas orientadoras o desenvolvimento ambiental, a inserção da economia local no nacional, a promoção do desporto, dos espaços saudáveis, e uma boa governação local

Apontou ainda uma liderança clara, visionária e potenciadora de desenvolvimento, a promoção do empoderamento e o crescimento inclusivo a nível social, político e educativo.

Entretanto, Rui Semedo aponta como “meta mínima” para as próximas eleições autárquicas ganhar a maioria das câmaras municipais, levando em conta as “propostas realizáveis” e os candidatos à altura dos desafios do desenvolvimento municipal.

“Não estamos satisfeitos com o desenvolvimento local e o PAICV está em condições de dar mais. Queremos este pacto com os cabo-verdianos”, notou Rui Semedo, garantindo que está preparado para o desafio de ganhar as eleições autárquicas.