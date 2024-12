​PAICV declara resultados das autárquicas como uma censura ao governo

O PAICV considerou, hoje, que os resultados das eleições autárquicas realizadas a 1 de Dezembro configuram uma “grande censura ao governo”, manifestando o descontentamento da população em relação ao rumo do país.

Em conferência de imprensa, o líder do PAICV, Rui Semedo, criticou a “ausência de diálogo, intolerância e intransparência na gestão da coisa pública” por parte do executivo. Segundo o presidente do partido, além de conquistar “bastiões” do principal adversário, o partido conseguiu melhorar a sua representatividade em praticamente todas as assembleias municipais.

“Com efeito, estes resultados configuram uma grande vitória do PAICV (…) O PAICV inclusive ganhou em municípios considerados bastiões do seu maior adversário político, mudando de forma expressiva o panorama político nacional e demonstrando, claramente, que o poder é do povo e que não há detentores eternos do poder”.

Em relação à vitória por um voto em São Lourenço dos Órgãos, o líder do PAICV destacou o facto como um exemplo concreto da beleza da democracia, que permite resultados decididos por margens tão estreitas, reforçando a legitimidade do processo eleitoral. Sobre a situação na Brava, onde a Assembleia Municipal tem uma maioria diferente da Câmara, o partido reafirmou o compromisso com o diálogo e a concertação para garantir uma governação estável e respeitar a vontade do povo.

“De facto, a democracia é maravilhosa. Permitiu ganhar por um voto. E isso é importante. E tem também, o gostinho, um sabor particular. Ganhar por um voto, mas ganhou-se. Confirma-se a teoria da democracia e demonstra-nos a beleza, digamos, deste jogo democrático em que se pode ganhar por um voto.”

O PAICV salientou ainda a preparação do partido para as legislativas, com a garantia de apresentar um candidato à altura dos desafios do país, demonstrando a força das suas lideranças internas. Rui Semedo avançou que a Comissão Permanente do PAICV enalteceu o papel das estruturas regionais e da Comissão Coordenadora das Autárquicas, que garantiram uma estratégia bem-sucedida, e assegurou que o foco do partido será manter a unidade e continuar a mobilizar esforços para as legislativas de 2026.

"Esta vitória é uma mensagem clara de que o poder é do povo e não de detentores eternos", afirmou.

Ainda sobre os próximos passos, o partido indicou que até Abril de 2025 será realizado o congresso para a eleição dos novos órgãos, respeitando os estatutos partidários. Sobre a liderança da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Rui Semedo enfatizou que o processo será conduzido com diálogo e negociação entre os eleitos.