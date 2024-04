UCID alerta para risco de “alarme social” em São Vicente

​A UCID chama atenção para a ocorrência de actos de criminalidade que podem levar a “alarme social” em São Vicente. Posição expressa hoje. no parlamento, pela deputada Zilda Oliveira, numa reacção ao assassinato de um homem, na noite desta quarta-feira, na localidade de Chã de Cemitério.

“São Vicente acordou hoje com mais uma notícia de um assassinato violento com arma de fogo, provocando o alarme social. Nós lamentamos mais essa morte e lembramos que já tinha sido notícia no início de Janeiro de um assassinato, no mesmo local. Na semana passada, também foi notícia um caso de troca de tiros na zona de Ribeirinha. Também foi notícia um assalto com arma de fogo e, sistematicamente, nós temos ouvido denúncias de situações de assalto a casas, a pessoas” afirma.

Em resposta, a ministra da Defesa e Coesão Territorial, Janine Lélis, destaca o trabalho do executivo no combate à criminalidade. Janine Lélis afirma que o caso que aconteceu na última noite, em São Vicente, não anula os esforços feitos pelo governo em matéria de segurança.

“O Governo está ciente dos desafios e investimentos vêm sendo feitos em matéria de segurança desde 2016 até agora, não significando que ocorrências não vão acontecer. Lamentamos profundamente por essas ocorrências, são factos que acontecem. O que eu posso dizer é que há um empenho do Governo para melhor responder. O incidente em si, o triste acontecimento, não anula os esforços que vêm sendo feitos, necessariamente exige do Governo uma tomada de posição, uma análise, uma perspectiva de seguimento e monitorização da situação em São Vicente”, sublinha.

Um homem foi morto a tiro na noite de quarta-feira, em São Vicente. O caso ocorreu na localidade de Chã de Cemitério, perto da casa da vítima, que tinha sobrevivido a um ataque semelhante em Janeiro deste ano, no mesmo local. O caso está a ser investigado pelas autoridades.