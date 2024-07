Jeff Daigle despede-se de Cabo Verde. Jennifer Adams será a nova embaixadora dos EUA

O embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle apresentou esta terça-feira, 2, ao Palácio do Plateau, os cumprimentos de despedida ao Chefe de Estado, José Maria Neves, nas vésperas do término do seu mandato como representante diplomático daquele país nas ilhas. Jennifer Adams será a nova embaixadora.

Num comunicado, a Presidência da República afirma que o encontro foi um momento oportuno para passar em revista e projectar as relações de amizade e cooperação entre os dois países, considerando as potencialidades para a sua elevação a patamares ainda superiores. O Presidente da República agradeceu ao Embaixador pelo dinamismo que imprimiu nas relações entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América nos últimos anos, desejando-lhe sucessos nas novas funções. Já a nova Embaixadora designada dos Estados Unidos para Cabo Verde, Jennifer Adams, estará presente no Cabo Verde Investment Fórum em Boston esta semana. A diplomata será a anfitriã de uma reunião na Associação Cabo-verdiana de Brockton hoje, às 17h, conforme a embaixada dos EUA. Jennifer M. Adams é membro de carreira do Serviço Estrangeiro Sénior da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), ocupando o posto de Ministro de Carreira. Foi Administradora Assistente Interina do Global Health Bureau na USAID em Washington D.C. Foi também Directora da Missão da USAID na Embaixada dos EUA em Moçambique e Administradora Assistente Adjunta e Administradora Assistente Interina do Global Health Bureau. Anteriormente trabalhou como Directora do Gabinete de Envolvimento de Doadores no Bureau for Policy, Planning, and Learning na USAID em Washington D.C. Adams obteve um Bacharelato da Universidade Johns Hopkins, um Mestrado da Universidade Duke, um Mestrado em Filosofia do Instituto de Estudos de Desenvolvimento, Universidade de Sussex, e um Doutoramento da Universidade de Cambridge. Fala português e francês.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.