​Celso Ribeiro eleito novo líder parlamentar do MpD e define prioridades para o ano parlamentar

Em conferência de imprensa, esta tarde, Celso Ribeiro abordou o processo de eleição e os desafios que o novo grupo enfrentará, ressaltando a necessidade de um diálogo contínuo entre o Parlamento, o Governo e a população cabo-verdiana. "Estamos aqui para comunicar que hoje foi eleito o novo grupo parlamentar do MpD, na sequência dos últimos acontecimentos que vieram a público. É importante que tenhamos encontrado uma solução a tempo, pois vamos recomeçar o ano parlamentar no dia 11", afirmou.

Celso Ribeiro expressou também o seu reconhecimento pelo trabalho do anterior líder parlamentar, Paulo Veiga, e enfatizou que a nova liderança pretende dar continuidade aos esforços realizados. "O diálogo entre o Parlamento e o Governo será essencial para comunicar à nação cabo-verdiana os ganhos da governação e, juntamente com o Governo, ultrapassar as dificuldades, garantindo assim o bem-estar da população."

Quanto aos desafios iminentes, como as eleições autárquicas e legislativas, o novo líder destacou a importância de garantir a articulação entre todos os actores democráticos. "Temos dois grandes desafios a curto e médio prazo: as eleições autárquicas, que já estão à porta, e as eleições legislativas. Vamos trabalhar para garantir respostas efectivas aos problemas da nação, sempre com foco no bem-estar da população."

O novo líder parlamentar do MpD sublinhou ainda a relevância de um diálogo aberto com diversas forças políticas e sociais. "A nossa liderança vai centrar-se num diálogo contínuo, para fortalecer essa relação e ser a voz da população cabo-verdiana. Aceitamos este desafio com humildade e tranquilidade, ouvindo os discursos dos últimos dias, mas estamos aqui para defender o bem comum que é a nação cabo-verdiana."

Em relação ao futuro, o novo líder parlamentar garantiu que a prioridade será promover o bem-estar da população e cumprir os objectivos traçados. "O grande desafio será promover o bem-estar da população cabo-verdiana. Continuamos a dialogar com todas as forças, empresas e o Governo, para fazer o país crescer, diminuindo a pobreza extrema e criando condições para cumprir os objectivos propostos até 2026."

Quanto à relação com a oposição, Celso Ribeiro afirmou que o diálogo será uma constante, com foco em consensos para temas fundamentais. "Estamos disponíveis para uma aproximação constante, não para o bem dos partidos, mas sim para o bem da sociedade e da população cabo-verdiana."

A nova direcção do Grupo Parlamentar do MpD inclui, além de Celso Ribeiro, Euclides Silva, Isa Miranda, Aniceto Barbosa e Maria Santos Trigueiros.