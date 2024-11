Parlamento: MpD destaca OE 2025 como compromisso com futuro e crescimento de Cabo Verde

O deputado do MpD Aniceto Barbosa afirmou, esta quinta-feira, que o Orçamento do Estado para 2025 reflecte o compromisso "firme" do Governo com o futuro e o crescimento sustentável de Cabo Verde.

Durante o debate, na generalidade, do Orçamento do Estado (OE), Aniceto Barbosa destacou a política orçamental "cautelosa e responsável" do Executivo, com foco no progresso do país.

Segundo o parlamentar, o orçamento não se resume a números, mas simboliza um compromisso sólido com o desenvolvimento, priorizando as pessoas, a coesão social e o crescimento económico sustentável.

“A principal aposta é o aumento do salário mínimo para 17 mil escudos, um aumento de 54% desde 2016, com a meta de chegar a 21 mil escudos nos próximos anos, visando melhorar a qualidade de vida das famílias cabo-verdianas”, disse.

Outro ponto que o parlamentar ressaltou foi o fortalecimento da educação, com investimentos em formação e valorização dos profissionais do sector, especialmente os professores.

Segundo a mesma fonte, o orçamento de 2025 também prevê o aumento de pensões sociais para mais de 27 mil pessoas, incluindo idosos e pessoas com deficiência, além da inclusão de mais de 5.000 novos pensionistas até 2026.

“O Rendimento Social de Inclusão (RSI) será ampliado, beneficiando 9.487 famílias com um custo estimado de 626 mil contos, contribuindo significativamente para a redução da pobreza no país”, salientou.

Na área da saúde, Aniceto Barbosa destacou investimentos em vigilância sanitária e a automatização dos serviços de diálise nas cidades da Praia e do Mindelo, com um orçamento de 268 milhões de escudos, visando melhorar a qualidade do atendimento e a gestão da saúde pública.

“Economicamente, o orçamento para 2025 aposta no crescimento de sectores-chave como a economia marítima, turismo, transformação digital e inovação. O Governo está a criar condições para uma economia diversificada e sustentável, aproveitando o potencial marítimo e turístico de Cabo Verde”, pontuou.

O parlamentar referiu ainda que a continuidade da modernização da administração pública, com investimentos em infra-estrutura tecnológica, incluindo a construção de parques tecnológicos na Praia e no Mindelo, com um orçamento de 155 milhões de escudos, para impulsionar a digitalização e promover a inovação no país.

“O Orçamento de Estado de 2025 reflecte uma visão clara de progresso para Cabo Verde, com o objectivo de garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população”, frisou.