Francisco Pereira também entra na corrida à liderança do PAICV

O deputado nacional eleito pelas listas do PAICV pelo círculo eleitoral da Europa, Francisco Pereira, anunciou hoje a sua candidatura à sucessão de Rui Semedo na presidência deste partido.

“Sim, sou candidato à presidência do PAICV. Sou um jovem cabo-verdiano que reside há muito tempo na diáspora, mas nasci em Santa Catarina (Santiago), onde em 1995 abracei as causas do partido. Cresci em Cabo Verde, fui para Portugal, onde trabalhei algo na construção civil, cheguei a administração pública, fui candidato às autárquicas em Portugal, faz 29 anos, tenho esta experiência”, referiu Pereira.

O agora pré-candidato considerou determinante o PAICV ter um presidente capaz de liderar o “maior partido de oposição que Cabo Verde tanto almeja para governar”.

“A minha candidatura é uma candidatura nacional. Eu sou dirigente do partido, faço parte de todos os órgãos do partido, já estou há mais de 15 anos nos órgãos do partido e entendo naturalmente que tenho um apoio alargado da diáspora, onde vivo e também, tenho apoio nacional”, esclareceu.

Com mais esta candidatura de Francisco Pereira, são já três os concorrentes à sucessão de Rui Semedo, depois das assumidas candidaturas de Francisco Tavares e Nuias Silva.