Ulisses Correia e Silva anuncia remodelação no Governo para reforçar eficiência e funcionalidade

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou esta terça-feira que haverá mudanças no Governo para reforçar a eficiência e eficácia da governação, de modo a ter uma estrutura funcional capaz de atender às exigências do país.

“Eu tenho a responsabilidade de definir o Governo, a sua composição, de ver que há diversos equilíbrios que têm que ser feitos na composição do Governo”, afirmou o chefe do Governo, durante a sua participação no programa “Café Central” da Rádio de Cabo Verde.

Durante a entrevista, Ulisses Correia e Silva explicou que o equilíbrio na distribuição de pastas é crucial para o funcionamento, destacando a inviabilidade de agrupar áreas como Justiça e Administração Interna sob um único ministério devido a possíveis conflitos institucionais.

Correia e Silva lembrou que, em 2016, o Governo começou apenas com 12 ministros, mas logo se revelou “insuficiente” para a complexidade da gestão governativa.

Segundo o governante, a estrutura tem de ser ajustada para assegurar que todas as áreas operem de forma eficaz e sem sobreposição de competências.

Ulisses Correia e Silva, que é também presidente do MpD, assegurou que o partido vai estar “forte” a nível das estruturas e preparar-se para as próximas legislativas de 2026 e trazer para os cabo-verdianos as perspectivas para o futuro próximo.

Anunciou a realização de estádios gerais do Movimento para a Democracia (MpD), uma iniciativa que visa promover encontros e debates com diferentes segmentos da sociedade, alinhando propostas e programas para o período 2026-2031.

O objectivo, segundo Ulisses Correia e Silva, é construir uma perspectiva sólida para o futuro próximo, integrando as expectativas dos cabo-verdianos nas políticas e programas de governação.