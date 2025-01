Presidente da República alerta para surgimento de grupos que fomentam “caos e polarização”

O Presidente da República alertou hoje para o surgimento de grupos que fomentam “o caos e a polarização”, favorecendo o extremismo e o populismo, e apelou à serenidade e diálogo para construir um país “unido e próspero”.

José Maria Neves falava à imprensa esta manhã, na cidade da Praia, depois de presidir o acto solene de deposição de coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, dia que homenageia antigos combatentes da pátria e relembra a morte de Amílcar Cabral.

“É claro que nos últimos tempos há grupos que estão a investir no caos, na polarização, que são espaços para o crescimento do extremismo e do populismo”, disse o chefe de Estado.

Para o Presidente da República, 20 de Janeiro é o dia de prestar homenagem a Amílcar Cabral e a todos os heróis nacionais, figuras que marcaram momentos decisivos da história do país, e que devem ser lembradas como “fonte de inspiração” para as gerações futuras.

“O mais importante no dia de hoje é apelar à realização do sonho de todos os cabo-verdianos no sentido de construção de um país próspero, de um país com dignidade para todas e para todos", apontou.

Neste sentido, destacou a importância da serenidade, da tolerância e do diálogo para a construção de um Cabo Verde “moderno, próspero e digno”.

No ano em que Cabo Verde celebra os 50 anos da sua independência, o Presidente da República sublinhou ainda a necessidade de se evitar extremismos e fomentar a união, entendimento e consensos em torno dos desígnios nacionais, de modo a cumprir com Cabo Verde.

Considerou ainda que a data representa um momento de reflexão e renovação do compromisso colectivo com a construção de um futuro melhor, assente na democracia, no respeito mútuo e na responsabilidade cívica.

"(…) 50 anos depois, quando já realizamos várias eleições, quando o povo já avaliou, já julgou os políticos e as políticas, não vale a pena estamos a reabrir feridas que já estão cicatrizadas e que o povo de Cabo Verde, muito sabiamente, tem sabido avaliar e tem sabido tomar posições", concluiu.

Celebra-se hoje o 20 de Janeiro, Dia dos Heróis nacionais, data que homenageia antigos combatentes da pátria e relembra a morte de Amílcar Cabral, considerado um dos líderes africanos mais carismáticos, influentes e figura de destaque no continente africano.

A 20 de Janeiro de 1973, Amílcar Cabral foi assassinado, em Conacri, numa altura em que travava uma luta armada contra o exército português.

Foi o fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), morreu depois de uma luta armada iniciada em 1962 contra o colonialismo português.

Amílcar Cabral permanece como uma figura central da história de África, em especial a de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.