PM garante que pacote do MCC não está em risco, apesar da suspensão temporária das ajudas pela administração Trump

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que o pacote de ajuda financeira dos Estados Unidos através do Millennium Challenge Corporation (MCC) destinado ao país não está em risco, apesar da decisão da administração de Donald Trump de suspender temporariamente as ajudas.

Em declarações à imprensa, após a tomada de posse do novo Governo, o governante sublinhou que não há “nenhuma indicação da administração americana de que o MCC, o pacote que está destinado a Cabo Verde, irá ser afetado”.

O Chefe do executivo esclareceu ainda que a suspensão das ajudas, que será válida por 90 dias, não terá impacto imediato, pois os projectos do terceiro compacto estão ainda em fase de elaboração e só deverão ser concretizados em 2026.

“90 dias no horizonte de 2026 não afecta”, frisou.

Recorda-se que os Estados Unidos suspenderam por 90 dias toda a ajuda externa financiada pelo Departamento de Estado e pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para proceder a uma reavaliação dos programas em curso.

Cabo Verde é um dos poucos países contemplados, pela terceira vez, com um financiamento do Millennium Challenge Corporation (MCC), sendo que, nas duas primeiras ocasiões, em 2005 e 2012, foram contemplados um conjunto de investimentos em infraestruturas portuárias e no abastecimento de água e saneamento, num total de 176 milhões de dólares.

O terceiro compacto do MCC visa promover investimentos estratégicos em sectores como a conectividade e mobilidade terrestre, aérea, marítima, digital e humana, e deve ser assinado em Abril de 2026, segundo avançou a vice-presidente daquela instituição, Kyeh Kim, em outubro passado.

A MCC, agência bilateral de ajuda externa criada pelo Congresso norte-americano em 2004, separada do Departamento de Estado e da USAID, fornece subsídios e assistência por tempo limitado a países com bons indicadores ao nível da governação, combate à corrupção e respeito pelos valores democráticos.

Relativamente às deportações, o Primeiro-ministro espera que os cabo-verdianos não sejam afectados de uma forma massiva.

“A comunidade cabo-verdiana é bem integrada nos Estados Unidos”, manifestou.

Ulisses Correia e Silva reafirmou que Cabo Verde tem um programa nacional para garantir a reintegração dos deportados, assegurando que “serão bem integrados e bem acolhidos” em Cabo Verde.

“Onde quer que o cabo-verdiano esteja, se regressar, será sempre bem acolhido”, concluiu.